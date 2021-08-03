Врачи назвали суточную норму арбуза для детей и взрослых

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Врач-педиатр Марина Лерман рассказала, какая порция арбуза допустима для детей. Об этом сообщает РИА Новости.
Так, для ребенка 2–3 лет суточной нормой является не более 80–100 граммов арбузной мякоти. К 3–6 годам порцию можно увеличить до 150 граммов.
При этом Лерман отметила, что детям до двух лет не рекомендуется употреблять арбуз в пищу, поскольку он может вызвать аллергию.
В свою очередь, врач-терапевт Елена Тихомирова сообщила, что взрослому человеку рекомендуется есть не более 500 граммов ягоды в сутки. Однако она предупредила, что не стоит есть арбуз при употреблении других углеводов.
"Не стоит за один прием пищи съедать килограмм арбуза, потому что наш организм не может одновременно усвоить 60 граммов чистых углеводов. Получится так, что он 20–30 углеводов усвоит, а все остальное отложит в жир", – подчеркнула врач.
Кроме того, она посоветовала не есть ягоду перед сном.
Ранее в Роскачестве рассказали, как выбрать арбуз без нитратов. По словам специалистов, повышенное количество веществ отмечается в арбузах, которые сорвали примерно за неделю до полного созревания.
Также эксперты подчеркнули, что качественный арбуз выглядит свежим и целым. На его корке не должно быть большого количества рубцов и трещин.
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