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Регионы

16:48

В Дагестане сошла лавина, оставив без транспортного сообщения 9 населенных пунктов

регионы

Фото: телеграм-канал "Говорит Москва"

Снежная лавина сошла в дагестанском селе Цахур. Об этом сообщается на сайте регионального Минтранса.

"Сегодня в 14:30 на 37 километре автомобильной дороги "Рутул – Лучек – Джиных" в селе Цахур сошла очередная снежная лавина ( 4-я по счету). Дорога перекрыта на протяжении 300 метров", – говорится в сообщении.

Три автомобиля жителей села оказались под снегом. Жертв нет.

Движение лавинных масс продолжается, поэтому к расчистке дорог пока не приступили, отмечает Минтранс. Девять населенных пунктов и две погранзаставы остаются без транспортного сообщения.

По предварительной оценке, расчистить дороги и восстановить проезд удастся не раньше 18:00 25 марта.

Ранее сообщалось о сходе лавины в Мурманской области. На месте схода находилась туристическая группа из 15–16 человек, среди которых были дети. 13-летняя школьница выжила под лавиной, но позже скончалась от полученных травм.

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