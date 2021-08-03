Прокуратура проверит информацию об инциденте с ребенком-аутистом в Волжском

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Прокуратура Волгоградской области проверит информацию об отказе семье ребенка-аутиста в посещении аквапарка. Об этом сообщает ТАСС.

"Прокуратурой Волгоградской области организована надзорная проверка в связи с публикациями в средствах массовой информации о том, что в городе Волжском в аквапарк не пустили семью с ребенком-инвалидом", – уточнили в надзорном ведомстве.

Ранее в Сети появилось видео, на котором охранник не пустил в аквапарк семью с ребенком-аутистом. Запрет объяснили правилами центра, несмотря на предлагаемую 50-процентную скидку для особенных клиентов.

Директор спортивно-оздоровительного комплекса Аквапарк "21 XXI" Григорий Газарян добавил, что ребенок вел себя чрезмерно активно и мог причинить себе травму. Этим и объясняется отказ.

При этом, по словам представителя аквапарка, он попросил управляющего предложить семье бесплатный гостиничный номер, где с ребенком-инвалидом могли бы по очереди оставаться взрослые.