Прокуратура проверит информацию об инциденте с ребенком-аутистом в Волжском

14:05
Фото: instagram.com/volzhsky_34region
Прокуратура Волгоградской области проверит информацию об отказе семье ребенка-аутиста в посещении аквапарка. Об этом сообщает ТАСС.
"Прокуратурой Волгоградской области организована надзорная проверка в связи с публикациями в средствах массовой информации о том, что в городе Волжском в аквапарк не пустили семью с ребенком-инвалидом", – уточнили в надзорном ведомстве.
Ранее в Сети появилось видео, на котором охранник не пустил в аквапарк семью с ребенком-аутистом. Запрет объяснили правилами центра, несмотря на предлагаемую 50-процентную скидку для особенных клиентов.
Директор спортивно-оздоровительного комплекса Аквапарк "21 XXI" Григорий Газарян добавил, что ребенок вел себя чрезмерно активно и мог причинить себе травму. Этим и объясняется отказ.
При этом, по словам представителя аквапарка, он попросил управляющего предложить семье бесплатный гостиничный номер, где с ребенком-инвалидом могли бы по очереди оставаться взрослые.
Под Волгоградом ребенка-аутиста не пустили в аквапарк
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