У матери под Новосибирском изъяли семерых детей, которые якобы ели окурки от голода

21:44
Фото: instagram.com/osadchaya_tatyana
Следственный комитет проводит проверку органов опеки после изъятия у матери семерых детей, которые жили в антисанитарных условиях в Новосибирской области. Об этом сообщается на сайте регионального управления СК.
"Следственным отделом по городу Тогучину СУ СК России по Новосибирской области по информации СМИ о проживании шестерых детей, а также 19-летнего сына-инвалида в антисанитарных условиях, опасной для жизни и здоровья среде, организовано проведение доследственной проверки", – говорится в сообщении.
Сообщалось, что мать детей ведет асоциальный образ жизни и не уделяет им необходимого внимания. Сами дети, по данным СМИ, регулярно пропускают школу, а также от голода употребляют в пищу окурки.
"В ходе проведения проверки установлено, что в настоящий момент пятеро детей помещены в социальные учреждения, один проживает у родственника по собственному желанию, а совершеннолетний помещен в психоневрологический интернат", – сообщили в СК.
Ведомство даст оценку действиям органов опеки и профилактики, после чего будет принято процессуальное решение.
Областной главк МВД, в свою очередь, провел отдельную проверку, по результатам которой установил, что информация СМИ о неблагополучной обстановке в семье является устаревшей и датируется 2020 годом. По данным полицейских, в настоящее время жилищно-бытовые условия жизни детей не соответствуют этим публикациям.
Также в МВД уточнили, что семья находится на профилактическом учете, а инспекторы по делам несовершеннолетних следят за семьей на постоянной основе.
Ранее шестилетнюю девочку и ее старшую сестру обнаружили в захламленном доме в Подмосковье. Их нашли полицейские, которые следовали за подозрительным мужчиной, скрывшимся от них в частном доме. Выяснилось, что дети жили в антисанитарных условиях со знакомым матери в доме в Талдомском районе. Женщина навещала детей несколько раз в неделю.
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