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Происшествия

13:39

СК завел дело после обнаружения семьи с 4 детьми в заброшенном доме в Чите

происшествия

Фото: телеграм-канал Mash

Уголовное дело о халатности возбуждено по факту обнаружения в аварийном доме в Чите семьи с четырьмя детьми. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета России.

По данным следствия, 37-летний мужчина с лета минувшего года проживал в заброшенном доме с четырьмя детьми в возрасте от 5 до 12 лет. Семья жила в антисанитарных условиях, у них практически не было зимней одежды и продуктов питания. Дети не посещали образовательные учреждения.

Также известно, что отец находится в розыске по обвинению в причинении вреда здоровью средней тяжести. В настоящее время он помещен в следственный изолятор. Дети направлены в социально-реабилитационное учреждение. Им окажут всю необходимую психологическую и медицинскую помощь.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства, которые привели к нарушению прав несовершеннолетних. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее прокуратура начала проверку по факту госпитализации 10-летнего школьника якобы с признаками алкогольного отравления в Саратове. Мальчик находится в отделении интенсивной терапии.

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