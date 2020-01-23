Прокуратура заинтересовалась историей школьника в Саратове

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Саратовская прокуратура начала проверку по факту госпитализации 10-летнего школьника якобы с признаками алкогольного отравления. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального ведомства.

По предварительным данным, мальчик ушел на каток днем, вечером он позвонил свои родителям и сообщил, что находится в больнице. Скорую помощь ребенку вызвала прохожая.

В областном министерстве здравоохранения уточнили, что состояние школьника оценивается как средней степени тяжести. Он находится в отделении интенсивной терапии с диагнозом отравление неизвестным веществом.

Ранее в Подмосковье два подростка погибли и еще один был госпитализирован после отравления неизвестным веществом. Инцидент произошел в одном из гаражей на территории городского округа Раменское.

