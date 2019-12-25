Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Происшествия

10:59

Врачи рассказали о состоянии отравившихся в Москве детей

происшествия

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Состояние отравившихся в Москве детей удовлетворительное. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу департамента здравоохранения Москвы.

Специалисты рассказали, что отравление диагностировано у 16 детей. Под предварительным диагнозом рассматривается бактериальное пищевое отравление. Детей планируют госпитализировать в профильные городские больницы. В департаменте уточнили, что угрозы для жизни заболевших детей нет.

В пресс-службе также добавили, что бригады центра экстренной медицинской помощи и скорой медицинской помощи сработали оперативно. К месту отравления детей они прибыли в течение 5–8 минут.

В настоящее время проводится полный комплекс необходимых лечебно-диагностических мероприятий, вся медицинская помощь оказывается в полном объеме.

Накануне сообщалось, что в Москве отравились 12 детей в возрасте 15–17 лет, которые приехали в столицу на соревнования по робототехнике. Они почувствовали недомогание в гостинице, расположенной в центре столицы.

Читайте также

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика