Врачи рассказали о состоянии отравившихся в Москве детей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Состояние отравившихся в Москве детей удовлетворительное. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу департамента здравоохранения Москвы.

Специалисты рассказали, что отравление диагностировано у 16 детей. Под предварительным диагнозом рассматривается бактериальное пищевое отравление. Детей планируют госпитализировать в профильные городские больницы. В департаменте уточнили, что угрозы для жизни заболевших детей нет.

В пресс-службе также добавили, что бригады центра экстренной медицинской помощи и скорой медицинской помощи сработали оперативно. К месту отравления детей они прибыли в течение 5–8 минут.

В настоящее время проводится полный комплекс необходимых лечебно-диагностических мероприятий, вся медицинская помощь оказывается в полном объеме.

Накануне сообщалось, что в Москве отравились 12 детей в возрасте 15–17 лет, которые приехали в столицу на соревнования по робототехнике. Они почувствовали недомогание в гостинице, расположенной в центре столицы.

