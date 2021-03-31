Соцзащита взяла на контроль ситуацию с девочкой, которая упала в обморок в школе в Москве

21:41
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Специалисты соцзащиты взяли на контроль ситуацию с девочкой, упавшей в обморок во время школьных занятий в Москве. Об этом сообщает пресс-служба департамента труда и социальной защиты населения.
"Признаков неблагополучия там (в семье. – Прим. ред.) выявлено не было, у девочки есть все необходимое для жизни и воспитания. Тем не менее семье предложена социальная помощь и поддержка специалистов соцзащиты, а также консультации психологов", – рассказали в пресс-службе.
Там уточнили, что ранее семья за социальной помощью не обращалась, информации о неблагополучии не поступало.
30 марта 14-летнюю девочку увезли в больницу из-за обморока. Она призналась, что дома ее плохо кормят. Позднее удалось выяснить, что дома у ребенка нет спального места и продуктов, а условия проживания антисанитарные.
Сотрудникам прокуратуры предстоит оценить не только действия родителей, но и работу органов, призванных выявлять неблагополучные семьи.
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