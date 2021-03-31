Юрист рассказал, что может грозить родителям потерявшей сознание школьницы из Москвы

Ученица одной из столичных школ во время уроков упала в обморок и была госпитализирована. По словам девочки, дома ее плохо кормили. Кроме того, выяснилось, что школьница проживает в антисанитарных условиях и не имеет спального места. Сейчас правоохранители разбираются, как родители ребенка такое допустили. Рассказываем подробности происшествия, а также выясняем, могут ли девочку изъять из семьи.
На учете не состояли
Как рассказали в столичной прокуратуре, инцидент произошел 30 марта в районе Восточное Дегунино. Девочке 14 лет, она учится в седьмом классе. Школьнице стало плохо прямо на уроке, ее пришлось госпитализировать.
Ребенок проживал с мамой и папой в доме на Дубнинской улице, ее семья не состояла на учете. Однако на месте выяснилось, что в квартире у подростка нет спального места и продуктов, а условия проживания – антисанитарные. По словам самой школьницы, дома ее плохо кормили.
"По результатам прокурорской проверки будет дана оценка соблюдению законодательства о несовершеннолетних, в том числе полноте и своевременности действий уполномоченных органов по выявлению семейного неблагополучия, а также действиям родителей по исполнению ими своих родительских обязанностей", – пояснили в пресс-службе ведомства.
Ситуацию на контроль также взяла уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская. Она планирует навестить девочку в больнице в ближайшее время.
Происшествием заинтересовались и столичные следователи. Они организовали доследственную проверку, а также планируют пообщаться с ребенком после того, как медики дадут на это разрешение.
Изымут из семьи?
Психолог-консультант и супервизор Наталья Панфилова в разговоре с Москвой 24 предположила, что школьница до последнего могла не говорить о проблемах в семье, потому что любила своих родителей и не хотела их потерять.
В свою очередь, специалист по судебным разбирательствам и судам по опеке над детьми Мария Ярмуш в беседе с Москвой 24 подчеркнула, что в сложившейся ситуации надо досконально разобраться – в частности, установить, действительно ли школьницу не кормили дома или она сама отказывалась от еды.
"Если родители сами не кормили своего ребенка, в таком случае его надо незамедлительно забрать, поскольку нахождение в этой семье связано с риском для здоровья и жизни. Органы опеки должны даже без решения суда просто по своему постановлению изъять девочку и определить в детское учреждение", – полагает она.
Вместе с тем правоохранителям нужно будет установить, по какой причине родители не обеспечили подростку питание и спальное место, продолжает специалист.
Кроме того, эксперт предположила, что если ненадлежащее поведение со стороны родителей подтвердится, то им может грозить ответственность вплоть до уголовной. Следователи возбудят уголовное дело, будут собирать доказательства, а в случае установления вины передадут все материалы в суд. Последний уже будет решать судьбу самого подростка и ее родителей, заключила она.
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