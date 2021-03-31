Юрист рассказал, что может грозить родителям потерявшей сознание школьницы из Москвы

Ученица одной из столичных школ во время уроков упала в обморок и была госпитализирована. По словам девочки, дома ее плохо кормили. Кроме того, выяснилось, что школьница проживает в антисанитарных условиях и не имеет спального места. Сейчас правоохранители разбираются, как родители ребенка такое допустили. Рассказываем подробности происшествия, а также выясняем, могут ли девочку изъять из семьи.



Фото: Москва 24/Антон Великжанин

На учете не состояли

Как рассказали в столичной прокуратуре, инцидент произошел 30 марта в районе Восточное Дегунино. Девочке 14 лет, она учится в седьмом классе. Школьнице стало плохо прямо на уроке, ее пришлось госпитализировать.

Ребенок проживал с мамой и папой в доме на Дубнинской улице, ее семья не состояла на учете. Однако на месте выяснилось, что в квартире у подростка нет спального места и продуктов, а условия проживания – антисанитарные. По словам самой школьницы, дома ее плохо кормили.

"По результатам прокурорской проверки будет дана оценка соблюдению законодательства о несовершеннолетних, в том числе полноте и своевременности действий уполномоченных органов по выявлению семейного неблагополучия, а также действиям родителей по исполнению ими своих родительских обязанностей", – пояснили в пресс-службе ведомства.

Ситуацию на контроль также взяла уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская. Она планирует навестить девочку в больнице в ближайшее время.





Ольга Ярославская уполномоченный по правам ребенка в Москве Я удивляюсь, что в XXI веке мы имеем дело с голодными детьми. Я не очень понимаю, почему взрослые вокруг не увидели этой ситуации, особенно школа, классный руководитель. Было очевидно, что девочка голодная, это видно по детям.

Происшествием заинтересовались и столичные следователи. Они организовали доследственную проверку, а также планируют пообщаться с ребенком после того, как медики дадут на это разрешение.



Изымут из семьи?

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Гришкин Денис

Психолог-консультант и супервизор Наталья Панфилова в разговоре с Москвой 24 предположила, что школьница до последнего могла не говорить о проблемах в семье, потому что любила своих родителей и не хотела их потерять.





Наталья Панфилова психолог-консультант и супервизор Как бы дома плохо ни было, у ребенка есть представление о том, что без родителей будет еще хуже. Надо понимать, что ребенок боится оказаться в детском доме или в приемной семье. Дети до последнего являются "адвокатами" своих родителей. Они чувствуют проблему и стараются ни о чем не просить, даже о еде.

В свою очередь, специалист по судебным разбирательствам и судам по опеке над детьми Мария Ярмуш в беседе с Москвой 24 подчеркнула, что в сложившейся ситуации надо досконально разобраться – в частности, установить, действительно ли школьницу не кормили дома или она сама отказывалась от еды.

"Если родители сами не кормили своего ребенка, в таком случае его надо незамедлительно забрать, поскольку нахождение в этой семье связано с риском для здоровья и жизни. Органы опеки должны даже без решения суда просто по своему постановлению изъять девочку и определить в детское учреждение", – полагает она.

Вместе с тем правоохранителям нужно будет установить, по какой причине родители не обеспечили подростку питание и спальное место, продолжает специалист.





Мария Ярмуш специалист по судебным разбирательствам и судам по опеке над детьми Если это пьющие люди, которые не работают, у них нет денег, они сами не едят, то такие родители лишаются родительских прав... При этом любой родитель, если он исправит свое поведение, может в течение полугода восстановиться в родительских правах, но это бывает очень редко.

Кроме того, эксперт предположила, что если ненадлежащее поведение со стороны родителей подтвердится, то им может грозить ответственность вплоть до уголовной. Следователи возбудят уголовное дело, будут собирать доказательства, а в случае установления вины передадут все материалы в суд. Последний уже будет решать судьбу самого подростка и ее родителей, заключила она.



Федотов Анатолий, Соболева Илона