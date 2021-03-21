Соседи рассказали о семье ребенка, найденного в квартире с телом матери в Москве

В квартире на севере столицы обнаружили тело 38-летней женщины, а рядом с ней была ее истощенная годовалая дочка. Без еды и воды ребенок провел несколько дней. Заподозрила неладное бабушка девочки, которая не смогла попасть в квартиру, но услышала из-за закрытой двери мяуканье домашнего любимца – кота. Рассказываем, что известно о происшествии.



Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В квартире с умершей матерью

В Москве спасли годовалую девочку, запертую в квартире с умершей матерью. Незадолго до этого 38-летняя женщина предупредила близких, что собирается поехать на дачу в Подмосковье со своей маленькой дочкой, передает сайт "Московский комсомолец". Однако затем она перестала выходить на связь. В субботу, 20 марта, бабушка девочки решила проведать родных, но не смогла попасть в квартиру, сообщает издание.

Понять, что там творится неладное, пенсионерке якобы помогло громкое мяуканье кота, которого обычно брали с собой на дачу. Она сразу позвонила слесарю и в скорую помощь. Медики, приехавшие на вызов, обнаружили тело женщины. Ее смерть, предположительно, наступила несколькими днями ранее. Ребенок умершей все это время находился рядом и чудом продержался без еды и воды. Девочку срочно госпитализировали.

Уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская взяла дело под личный контроль. По ее словам, девочка была доставлена в больницу в тяжелом состоянии. Позднее в пресс-службе столичного департамента труда и социальной защиты населения уточнили, что состояние ребенка улучшилось и его жизни уже ничего не угрожает.





пресс-служба столичного департамента труда и социальной защиты населения После выписки из больницы будет принято решение о том, где девочка будет проживать в дальнейшем. Сотрудники соцзащиты находятся на связи с бабушкой, в том числе оказывают ей психологическую поддержку. Семье будет оказана вся необходимая социальная помощь.

В департаменте соцзащиты пояснили, что семья девочки является многодетной: старшие дети проживают со своим отцом. Кроме того, семья ранее получала поддержку специалистов, поскольку находилась в трудной жизненной ситуации.



Неблагополучная семья?

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

Прокуратура Москвы взяла на контроль данный случай и будет следить за соблюдением прав годовалого ребенка. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.





пресс-служба прокуратуры Москвы Савеловская межрайонная прокуратура устанавливает все обстоятельства и причины произошедшего, а также проверяет исполнение уполномоченными органами требований федерального законодательства о несовершеннолетних.

Жители дома, в котором произошел инцидент, рассказали, что погибшую 38-летнюю женщину раньше периодически видели в нетрезвом состоянии. По их словам, она подрабатывала переводами, но последнее время нигде не работала. Возможно, поэтому квартира хозяйки оказалась завалена мусором.

Более того, все дети якобы были рождены от разных мужчин. Соседи вспомнили еще одну неприятную историю о семье: якобы несколькими годами ранее отец старшего сына умершей выпал из окна этой же квартиры, но, к счастью, остался жив.

Дочку женщины, вероятно, возьмут на воспитание бабушка и дедушка. Что же касается причины смерти матери, то ее должны установить специалисты. В качестве отрабатываемых версий СМИ называют отравление или сердечный приступ.