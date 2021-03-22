Прокуратура проконтролирует соблюдение прав ребенка, найденного с мертвой матерью в Москве

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Московская прокуратура взяла на контроль соблюдение прав годовалого ребенка, обнаруженного в квартире с мертвой матерью. Об этом сообщает официальный сайт ведомства.

В прокуратуре уточнили, что тело 38-летней женщины было обнаружено в квартире жилого дома в субботу, 20 марта. Ребенок, найденный там же, был госпитализирован.

"Савеловская межрайонная прокуратура устанавливает все обстоятельства и причины произошедшего, а также проверяет исполнение уполномоченными органами требований федерального законодательства о несовершеннолетних", – рассказали в пресс-службе ведомства.

В прокуратуре также планируют отследить соблюдение законных интересов ребенка. Кроме того, будет проконтролировано исполнение федерального законодательства при дальнейшем жизнеустройстве малолетнего.

О случившемся стало известно накануне. Уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская сообщала, что найденный ребенок находится в больнице в тяжелом состоянии.

Причины смерти матери ребенка в настоящее время устанавливаются специалистами.