Найденного в запертой столичной квартире мальчика отправили в учреждение соцзащиты

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Десятилетний мальчик, оставленный в московской квартире, временно переведен в учреждение соцзащиты. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на уполномоченного по правам ребенка в столице Ольгу Ярославскую.

"Мальчик переведен в Центр содействия семейному воспитанию, у него все хорошо, он чувствует себя нормально. Я его навестила, его психологическое и физиологическое состояние кажется мне удовлетворительным", – сказала Ярославская.

Ранее сообщалось, что ребенок несколько дней находился один в квартире на улице Новоорловской в Москве. После обнаружения мальчика доставили в больницу. Департамент труда и социальной защиты населения сообщал, что поможет решить вопрос с проживанием ребенка.

Мать мальчика – 31-летняя москвичка – рассказала, что несколько дней она провела у знакомого, а задержали ее, когда она выходила на улицу с собакой. Мать ребенка призналась, что все это время знала о местонахождении сына. Она заявила, что оставила ему еды на несколько дней. Женщина добавила, что любит своего сына и отказываться от него не намерена. Также она раскаялась в содеянном.

