В Депсоцзащиты рассказали о состоянии мальчика, запертого в столичной квартире

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Департамент труда и социальной защиты населения столицы поможет решить вопрос с проживанием 10-летнего мальчика, запертого на несколько дней в квартире на западе Москвы.

"В СМИ появились сообщения о ребенке, который несколько дней находился дома один. По имеющейся информации, поиском мамы занимаются правоохранительные органы", – отмечается на сайте ведомства.

В Депсоцзащиты рассказали, что сейчас ребенок находится в больнице, его здоровью и жизни ничего не угрожает.

"Специалисты соцзащиты обязательно окажут мальчику необходимую поддержку", – обратили внимание в пресс-службе департамента.

Ранее появились сведения, что ребенок остался без взрослых в квартире на улице Новоорловской. В настоящий момент начата проверка. Планируется оценить исполнение законодательства о несовершеннолетних, действия родителей и уполномоченных органов по выявлению семейного неблагополучия.