Ребенок пять дней провел один в запертой столичной квартире

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Десятилетнего мальчика нашли запертым в квартире Москвы, где он провел в одиночестве пять дней. Прокуратура начала расследование, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы надзорного ведомства Людмила Нефедова.

Ребенка обнаружили в воскресенье в запертой квартире дома на Новоорловской улице.

"Ребенок доставлен в медицинское учреждение. В настоящее время его жизни и здоровью ничто не угрожает, местонахождение матери устанавливается", – уточнила Нефедова.

По ее словам, Солнцевская межрайонная прокуратура организует проверку по данному факту. Представители ведомства должны оценить исполнение законодательства о несовершеннолетних, действия родителей и уполномоченных органов по выявлению семейного неблагополучия.

Ранее полиция начала проверку по факту оставления ребенка в запертом авто. Плачущую девочку в машине обнаружили очевидцы.