Опека проверит жилищные условия мальчика, которого бабушка хотела выкинуть из окна

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Органы опеки в Москве проверят условия проживания ребенка, которого бабушка хотела выбросить из окна, сообщает РИА Новости.

Суд поручил подготовить документы для следующего заседания, среди которых должен присутствовать акт обследования жилищных условий и заключение органов опеки.

В настоящий момент ребенок находится в больнице в связи с заболеванием ОРВИ. До этого он пребывал в центре соцзащиты, где с ним работали психологи.

Инцидент произошел в квартире на улице Восточной. Женщина заперлась изнутри и угрожала причинить вред ребенку, в частности выкинуть из окна. Мальчика удалось спасти.

Сейчас мама ребенка прилагает усилия для отмены ограничения в родительских правах. Она хочет забрать мальчика себе. Ее лишили родительских прав в апреле 2019 года. После этого с середины лета ребенок проживал у бабушки.