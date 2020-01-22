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Происшествия

22 января, 19:57

Соцзащите передадут ребенка, которого угрожали выбросить из окна

происшествия город

Фото: скриншот видео youtube.com/Life Новости

Ребенок, которого бабушка угрожала выбросить из окна дома в Москве, временно будет проживать в учреждении соцзащиты до разрешения ситуации в семье. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"Мальчик сейчас в безопасности, с ним все в порядке, он здоров, ему ничто не угрожает. С мальчиком общается психолог. Ребенок будет временно проживать в учреждении соцзащиты, его обеспечат всем необходимым", – заявили в пресс-службе департамента труда и социальной защиты населения Москвы.

В ведомстве уточнили, что сотрудники соцзащиты вместе с матерью ребенка выбирают наименее травматичные варианты решения ситуации. В частности, речь идет об индивидуальном плане сопровождения семьи для возвращения ребенка. При этом мать ребенка ограничена в родительских правах.

Ранее сообщалось, что пожилая женщина закрылась в квартире на Восточной улице и заявила, что готова причинить вред малолетнему ребенку. На место происшествия прибыли сотрудники полиции и других экстренных служб. В итоге ребенка спасли и передали медикам для осмотра.

В отношении женщины, которая угрожала выкинуть ребенка из окна, возбуждено уголовное дело по статьям "Незаконное лишение свободы" и "Угроза убийством".

СК завел уголовное дело на женщину, которая заявила, что выбросит внука в окно

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