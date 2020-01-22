Возбуждено дело против женщины, угрожавшей выкинуть внука из окна

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Уголовное дело по двум статьям возбудили против женщины, которая угрожала выкинуть внука из окна квартиры на улице Восточной в Москве. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК России по городу.

Дело возбуждено по статьям "Незаконное лишение свободы" и "Угроза убийством".

Ранее сообщалось, что в квартире одного из домов на улице Восточной вместе с трехлетним ребенком укрылась его бабушка. Она угрожала выбросить ребенка из окна. На место происшествия выехали сотрудники полиции, экстренные и социальные службы.

Позже стало известно, что мальчика спасли. Ребенка передали медикам для осмотра.