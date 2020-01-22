Женщина угрожает выбросить ребенка из окна квартиры в Москве

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Женщина закрылась в квартире на улице Восточной и угрожает причинить вред ребенку, на месте ЧП работают сотрудники полиции. Об этом Агентству "Москва" сообщили в пресс-службе ГУ МВД по городу.

"В полицию поступило сообщение о том, что в одном из домов на улице Восточной женщина укрылась в квартире и угрожает причинить вред малолетнему ребенку. На место незамедлительно прибыли сотрудники полиции, а также представители экстренных и социальных служб города", – сказали в ведомстве.

По факту ЧП Следственный комитет проводит проверку информации, сообщается на сайте СК.

"К месту происшествия незамедлительно выехали следователи", – сообщает пресс-служба ведомства, добавив, что на месте работают органы опеки. Они намерены проверить условия жизни ребенка, однако взрослые, находящиеся в квартире, никого не пускают.

Ранее в Санкт-Петербурге расследовали дело по факту избиения детей отцом и его сожительницей. О побоях рассказала одна из дочерей мужчины, которая попала в больницу в декабре 2019 года. На теле девочки врачи обнаружили многочисленные травмы и ушибы.