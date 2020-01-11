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Происшествия

11 января, 23:43

Известная модель выпала из окна в центре Москвы

происшествия

Фото: соцсети

В центре Москвы из окна выпала модель и актриса Ксения Пунтус. Пострадавшую экстренно госпитализировали и прооперировали. Об этом сообщает РБК.

Вечером модель отдыхала вместе с внуком Никиты Михалкова в одном из столичных баров. Позднее друзья отвезли пару домой. Молодой человек лег спать, разбудили его прибывшие на место происшествия сотрудники полиции.

Отмечается, что девушку обнаружили лежащей на тротуаре возле жилого дома. Она могла выпасть из окна на третьем этаже.

Модель госпитализировали и прооперировали. Сейчас она в тяжелом состоянии находится в реанимации. Врачи диагностировали у девушки многочисленные ушибы, переломы и черепно-мозговую травму.

Ранее сообщалось, что неизвестные открыли огонь из огнестрельного оружия в Подмосковье. Инцидент произошел в Одинцовском районе. В результате стрельбы пострадал мужчина. Его доставили в больницу.

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