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Происшествия

20:08

СК начал проверку после гибели двух мальчиков, провалившихся под лед в Подольске

происшествия

Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Следователи начали проверку по факту гибели двух мальчиков, которые провалились под лед в Подольске. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГСУ СК по Московской области.

По предварительным данным, двое мальчиков пяти и восьми лет вместе с мамой гостили у родственников. Дети вышли прогуляться по территории частного дома и провалились под лед, которым был покрыт искусственный пруд.

В настоящее время на месте происшествия работают следователи. Они опрашивают родственников и устанавливают все обстоятельства трагедии.

Ранее спасатели вытащили из Москвы-реки пьяного мужчину. Он упал в воду на Фрунзенской набережной. Отмечается, что пострадавший был пьян и не соблюдал правила поведения на водных объектах.

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