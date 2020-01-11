Двое детей провалились под лед в Подольске и погибли

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В подмосковном Подольске двое детей провалились под лед. Об этом информирует Агентство "Москва", ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

"В селе Сынково городского округа Подольск двое детей вышли на застывший водоем и провались под лед", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате происшествия оба ребенка погибли.

В настоящее время сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего. В частности, устанавливается, где в момент ЧП находились родители погибших детей.

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