Спасатели вытащили из Москвы-реки пьяного мужчину

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Столичные спасатели вытащили из воды пьяного мужчину, который упал в Москву-реку на Фрунзенской набережной. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Москве.

Инцидент произошел около 17:45. В 17:50 на борт спасательного катера был поднял 55-летний мужчина. Ему была оказана первая помощь.

Как уточнили в ведомстве, мужчина был пьян и не соблюдал правила поведения на водных объектах.

Ранее в МЧС не рекомендовали выходить на лед водоемов без необходимости. При переходе водоема по льду нужно пользоваться проложенными тропами, а при их отсутствии – убедиться в прочности льда с помощью палки, но не ударом ноги.

Особенно опасными участками на льду водоема являются площадки, покрытые толстым слоем снега, чистые прогалины на снежном покрове, темные пятна, предупреждающие о непрочности льда, места сбрасывания промышленных вод, места с вмерзшими в лед камышами.

