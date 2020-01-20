Женщина погибла при падении с 10 этажа в Хамовниках

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Женщина погибла при падении с высоты 10-го этажа в столичном районе Хамовники, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Как отмечается, все произошло 19 января. Тело 38-летней госслужащей министерства обороны РФ обнаружили под окнами общежития.

"Муж погибшей, военнослужащий, заявил, что уходил в ванную, а когда вернулся, супруги дома не было. Он подумал, что жена ушла в аптеку за лекарством для одной из двух дочерей, а затем вышел на улицу и увидел тело супруги и наряд скорой помощи", – сказал собеседник агентства.

По факту произошедшего проводится проверка.

Ранее сообщалось, что из окна дома в центре Москвы выпала модель Ксения Пунтус, ее обнаружили лежащей на тротуаре. Врачи диагностировали у девушки многочисленные ушибы, переломы и черепно-мозговую травму, ее состояние оценивается как тяжелое.

По данным СМИ, вечером Пунтус была в компании с внуком Никиты Михалкова в одном из столичных баров. Позднее друзья отвезли пару домой. Молодой человек лег спать, разбудили его прибывшие на место происшествия сотрудники полиции.