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Происшествия

08:51

"Ничего не помнит. Нашли раздетую". Кафельникова рассказала о выпавшей из окна модели

происшествия

Фото: соцсети

Модель Алеся Кафельникова, которая является дочерью теннисиста Евгения Кафельникова, прокомментировала в Instagram инцидент с выпавшей из окна моделью Ксенией Пунтус.

Кафельникова подтвердила информацию, добавив, что девушку нашли в кустах раздетой со сломанными ногами и ребрами.

"Очень жаль, молимся за нее. Они ничего не помнит, кроме своего имени", – добавила модель.

Кафельникова также предположила, что на вечеринке, которая предшествовала этим событиям, "произошло что-то не то", но не уточнила, откуда у нее информация.

Ранее сообщалось, что из окна дома в центре Москвы выпала модель Ксения Пунтус, ее обнаружили лежащей на тротуаре. Врачи диагностировали у девушки многочисленные ушибы, переломы и черепно-мозговую травму, ее состояние оценивается как тяжелое.

По данным СМИ, вечером Пунтус была в компании с внуком Никиты Михалкова в одном из столичных баров. Позднее друзья отвезли пару домой. Молодой человек лег спать, разбудили его прибывшие на место происшествия сотрудники полиции.

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