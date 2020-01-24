Москвичка, сыну которой угрожали расправой, нашла работу и пройдет психологические курсы

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Мать мальчика, которому угрожали расправой в квартире на востоке столицы, нашла работу и согласна пройти психологические курсы. Об этом сообщает сайт департамента труда и социальной защиты Москвы.

В настоящее время ребенок временно проживает в центре соцзащиты. Он обеспечен всеми необходимыми вещами, с ним работают психологи и другие специалисты. Мальчик активен и общается с другими воспитанниками учреждения.

Мать ребенка лишили родительских прав в апреле минувшего года. До этого времени сотрудники соцзащиты работали с семьей в течение нескольких лет. Там неоднократно происходили конфликты между матерью мальчика и его бабушкой.

В середине лета 2019 года бабушка подала заявление об установлении временной опеки над ребенком. Ее обращение было одобрено, однако после истечения срока опеки женщина перестала выходить на связь, скрывая местонахождение мальчика.

В ведомстве уточняют, что в ближайшее время органы соцзащиты планируют поднять вопрос о реструктуризации долга семьи за коммунальные услуги. К работе с семьей также готовы подключиться общественная организация и волонтеры.

Ранее сообщалось, что пожилая женщина закрылась в квартире на Восточной улице и заявила, что готова причинить вред малолетнему ребенку. На место происшествия прибыли сотрудники полиции и других экстренных служб. В итоге ребенка спасли и передали медикам для осмотра.

В отношении женщины, которая угрожала выкинуть ребенка из окна, возбуждено уголовное дело по статьям "Незаконное лишение свободы" и "Угроза убийством".

