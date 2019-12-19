Врачи рассказали о состоянии пострадавших при пожаре в Красногорске детей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Гришкин Денис

Состояние детей, пострадавших при пожаре в Красногорске, оценивается врачами как стабильное. Двое взрослых находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу министерства здравоохранения Московской области.

Все пострадавшие были доставлены в городскую больницу. В настоящее время их жизни ничего не угрожает.

По последним данным, пожар произошел ночью в квартире жилого дома в Красногорске. Родители, спасаясь из загоревшейся квартиры, выбросили двух детей из окна третьего этажа, а затем выпрыгнули сами. Девятилетнего мальчика и трехлетнюю девочку поймали прохожие.

На минувшей неделе в районе Варшавского шоссе загорелся склад тканей. По данным спасателей, в сгоревшем складе находился цех по производству экокожи. Местные жители сообщали о громких хлопках во время пожара. Позднее стало известно, что на складе взрывались газовые баллоны.

Пожар на складе тканей тушили два вертолета Московского авиационного центра. На месте ЧП также работали 70 единиц техники и более 220 человек личного состава.

