Москвичка объяснила, почему закрыла сына в квартире на пять дней

Видео: пресс-служба УВД по ЗАО

Женщина, на пять дней оставившая ребенка одного в квартире в Москве, последние несколько дней ночевала у знакомого, а до этого на улице. Об этом говорится в видео, опубликованном на сайте ГУМВД по Москве.

31-летняя москвичка призналась, что последние два дня провела у знакомого, а задержали ее, когда она выходила на улицу с собакой.

Мать ребенка призналась, что все это время знала о местонахождении сына. Она заявила, что оставила ему еды на несколько дней.

Женщина добавила, что любит своего сына и отказываться от него не намерена. Также она раскаялась в содеянном.

"Хочу все исправить. Нужно обратиться к врачу... Не знаю. Просто осталась одна. Без родственников. Все. Папа есть, но мы с ним давно не общались", – отметила москвичка.

Ранее сообщалось, что ребенок несколько дней находился один в квартире на улице Новоорловской в Москве. После обнаружения мальчика доставили в больницу. Департамент труда и социальной защиты населения сообщал, что поможет решить вопрос с проживанием ребенка.