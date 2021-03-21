Ребенок, обнаруженный с мертвой матерью в квартире в Москве, госпитализирован

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В Москве годовалый ребенок несколько дней провел в квартире с мертвой матерью, он госпитализирован в тяжелом состоянии, рассказала уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская. Об этом сообщает ТАСС.

"Сейчас девочка находится в больнице в тяжелом состоянии, за ее жизнь борются врачи. Я нахожусь на связи с правоохранительными органами, социальными службами", – заявила Ярославская.

Она пояснила, что взяла ситуацию под личный контроль.

"Потом нужно решать судьбу ребенка, у нее есть родные", – уточнила омбудсмен.

Отмечается, что причины смерти матери ребенка в настоящее время устанавливаются специалистами.

Ранее следователи возбудили уголовное дело после нападения собаки на ребенка на северо-востоке столицы.

По данным прокуратуры, 15 марта в доме на Новгородской улице на двухлетнюю девочку, которая с матерью находилась на лестничной клетке, напала немецкая овчарка без намордника. Ребенка госпитализировали.