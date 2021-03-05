Омбудсмен взяла расследование ЧП с упавшим с эскалатора в ТЦ ребенком под свой контроль

Жизни ребенка, который упал с эскалатора в торговом центре на юге Москвы, ничего не угрожает, однако его состояние врачи по-прежнему оценивают как тяжелое. Об этом рассказала детский омбудсмен столицы Ольга Ярославская, которая взяла расследование ЧП под свой контроль.

Она не исключила, что у органов опеки могут возникнуть вопросы к родителям мальчика, которые оставили его без присмотра.

Ранее маленький ребенок в торговом центре зацепился за перила эскалатора с внешней стороны, поехал вверх и упал с высоты второго этажа. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.