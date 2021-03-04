Трех водителей привлекли к ответственности за перекрытие Тверской

17:54
Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"
Водителей трех автомобилей Mercedes Gelandewagen, которые перекрыли три полосы движения на улице Тверской, привлекли к ответственности. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГИБДД ГУ МВД по столице.
"Водителями данных иномарок оказались две женщины 25 и 36 лет и 43-летний мужчина. В отношении нарушителей составлены протоколы об административных правонарушениях", – говорится в сообщении.
Нарушителям назначили выплатить штрафы в размере 5 тысяч рублей.
Ранее сообщалось, что в Москве нашли тиктокеров на Gelandewagen, которые перекрыли три полосы на Тверской улице. Специалисты определили номера машин с помощью камер.
До этого внедорожники выстроились в ряд, чтобы высыпать из окон лепестки роз.
В Москве нашли водителей, перекрывших три полосы на Тверской улице
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