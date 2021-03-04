Трех водителей привлекли к ответственности за перекрытие Тверской

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Водителей трех автомобилей Mercedes Gelandewagen, которые перекрыли три полосы движения на улице Тверской, привлекли к ответственности. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГИБДД ГУ МВД по столице.

"Водителями данных иномарок оказались две женщины 25 и 36 лет и 43-летний мужчина. В отношении нарушителей составлены протоколы об административных правонарушениях", – говорится в сообщении.

Нарушителям назначили выплатить штрафы в размере 5 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что в Москве нашли тиктокеров на Gelandewagen, которые перекрыли три полосы на Тверской улице. Специалисты определили номера машин с помощью камер.

До этого внедорожники выстроились в ряд, чтобы высыпать из окон лепестки роз.

