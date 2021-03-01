Участникам кортежа, перекрывшего Варшавское шоссе, выписали более 10 штрафов

Больше десяти штрафов выписали водителям свадебного кортежа, который парализовал движение на Варшавском шоссе.

Нарядные машины выезжали на встречную полосу, играли в шашки и ездили задним ходом. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

