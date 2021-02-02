Более 120 автомобилей без номеров отправили на спецстоянки в Москве в январе

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В Москве в течение января на спецстоянки отправили 125 автомобилей без номерных знаков, сообщается в Telegram-канале столичного Дептранса.

"За январь на спецстоянки переместили 125 машин, припаркованных в людных местах без номеров. Больше трети – это дорогие иномарки BMW и Mercedes-Benz. Автомобили без номеров перемещают не просто так: такие авто могут быть угнанными или использоваться в преступной деятельности", – говорится в сообщении.

В Дептрансе уточнили, что автомобили без номеров эвакуируются на спецстоянки по требованию Антитеррористической комиссии Москвы.

Ранее столичное управление ГИБДД сообщило, что превышение скорости стало самым распространенным нарушением у московских водителей. По данным на конец ноября 2020 года, за данное нарушение водителям было выписано 12,4 миллиона постановлений. Еще более 5,5 миллиона штрафов водители получили за несоблюдение требований знаков и разметки. Также штрафы были выписаны за движение по обочине и полосе для общественного транспорта, а также за неостановку перед стол-линией и непропуск пешеходов.