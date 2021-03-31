Детский уполномоченный в Москве посетит в больнице девочку, потерявшую сознание в школе

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Ситуация с девочкой, которая упала в голодный обморок во время уроков в столичной школе, находится на контроле уполномоченной по правам ребенка в Москве Ольги Ярославской, она заявила, что навестит ребенка в больнице. Об этом сообщает РИА Новости.

"Я знаю об этой ситуации, обязательно навещу ребенка в больнице. Я удивляюсь, что в XXI веке мы имеем дело с голодными детьми. Я не очень понимаю, почему взрослые вокруг не увидели этой ситуации, особенно школа, классный руководитель. Было очевидно, что девочка голодная, это видно по детям. Буду разбираться, взяла дело на контроль", – заявила Ярославская.

Ранее сообщалось, что 30 марта 14-летнюю девочку увезли в больницу прямо с уроков из школы в Восточном Дегунине. Она призналась, что дома ее плохо кормят. Также удалось выяснить, что дома у ребенка нет спального места и продуктов, а условия проживания антисанитарные. Столичная прокуратура организовала проверку.