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Москва 24

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Происшествия

09:40

Прокуратура Москвы проверит, соблюдались ли права девочки, потерявшей сознание на уроке

происшествия

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В столичной прокуратуре проверят, не нарушались ли права московской школьницы, которую 30 марта увезли в больницу прямо с уроков. Школьница призналась, что дома ее плохо кормят. Об этом сообщается на сайте прокуратуры региона.

14-летнюю девочку госпитализировали из школы в Восточном Дегунине. Она жила с матерью и отцом, семья считалась благополучной. Уже удалось выяснить, дома у ребенка нет спального места и продуктов, а условия проживания – антисанитарные.

Сотрудникам ведомства предстоит оценить не только действия родителей, но и работу органов, призванных выявлять неблагополучные семьи.

Ранее сообщалось об обнаружении 6-летней девочки и ее старшей сестры в захламленном доме в Подмосковье. Их нашли полицейские, которые следовали за подозрительным мужчиной, скрывшимся от них в частном доме.

Выяснилось, что дети жили в антисанитарных условиях со знакомым матери в доме в Талдомском районе. Женщина навещала детей несколько раз в неделю. Подмосковные органы опеки намерены потребовать у суда лишить ее родительских прав.

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