Органы опеки потребуют лишить родительских прав мать найденной в Талдоме девочки

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Подмосковные органы опеки потребуют суд лишить родительских прав мать девочки, обнаруженной в захламленном доме под Талдомом, сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.

"В отношении мамы органами опеки Московской области принято решение о выходе с иском о лишении родительских прав", – заявила омбудсмен в эфире Первого канала.

Кузнецова отметила, что необходимо отыскать родственников шестилетней девочки и ее старшей сестры.

"На самом деле много вопросов. И эту ситуацию даже при первом приближении можно было бы выявить ранее", – подчеркнула она.

Ребенка обнаружили в захламленном доме в Подмосковье в среду, 24 марта. Девочку нашли полицейские, которые следовали за подозрительным мужчиной, скрывшимся от них в частном доме.

Выяснилось, что 6-летняя девочка жила в антисанитарных условиях со знакомым матери в доме в Талдоме. Женщина навещала свою дочь несколько раз в неделю.

Изъятых детей поместили в детское отделение больницы. Следователи уже опросили мать детей и мужчину, с которым проживала 6-летняя девочка.