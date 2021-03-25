Органы опеки потребуют лишить родительских прав мать найденной в Талдоме девочки

09:55
Фото: МВД России
Подмосковные органы опеки потребуют суд лишить родительских прав мать девочки, обнаруженной в захламленном доме под Талдомом, сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.
"В отношении мамы органами опеки Московской области принято решение о выходе с иском о лишении родительских прав", – заявила омбудсмен в эфире Первого канала.
Кузнецова отметила, что необходимо отыскать родственников шестилетней девочки и ее старшей сестры.
"На самом деле много вопросов. И эту ситуацию даже при первом приближении можно было бы выявить ранее", – подчеркнула она.
Ребенка обнаружили в захламленном доме в Подмосковье в среду, 24 марта. Девочку нашли полицейские, которые следовали за подозрительным мужчиной, скрывшимся от них в частном доме.
Выяснилось, что 6-летняя девочка жила в антисанитарных условиях со знакомым матери в доме в Талдоме. Женщина навещала свою дочь несколько раз в неделю.
Изъятых детей поместили в детское отделение больницы. Следователи уже опросили мать детей и мужчину, с которым проживала 6-летняя девочка.
Истощенную девочку без одежды нашли в захламленном доме в Подмосковье
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