СК завел дело об истязании 6-летней девочки в Подмосковье

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Следователи завели уголовное дело по факту истязания 6-летней девочки в Талдоме. Об этом заявила представитель Главного следственного управления СК по Подмосковью Ольга Врадий.

В настоящий момент оба ребенка матери изъяты и помещены в детское отделение больницы.

"Следственным отделом по Талдому ГСУ СК России по Московской области по результатам доследственной проверки по информации об оставлении матерью ребенка с чужими людьми в антисанитарных условиях возбуждено уголовное дело по статье 117 УК РФ "Истязание", – пояснила Врадий.

Выяснилось, что 6-летняя девочка жила в антисанитарных условиях со знакомым матери в доме в Талдоме. Женщина навещала свою дочь несколько раз в неделю. У матери есть еще одна дочь, которой 12 лет.

Изъятых детей поместили в детское отделение больницы. Следователи уже опросили мать детей и мужчину, с которым проживала 6-летняя девочка.

Ранее сосед рассказал о мужчине, с которым проживала истощенная девочка в Подмосковье.