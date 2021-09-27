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Происшествия

07:57

Названа предварительная причина пожара в больнице под Воронежем

происшествия пожар регионы

Фото: Москва 24/Мария Касатина

Названа предварительная причина пожара в больнице в городе Лиски Воронежской области. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на сообщение единой дежурной диспетчерской службе (ЕДДС).

По информации ведомства, возгорание возникло от зарядки телефона.

"Предварительно, загорелось на втором этаже – "красная зона" пятиэтажного здания в палате № 3 размером 3 на 4 метра", – уточнили в ЕДДС.

В момент возникновения пожара в палате находились четыре человека. Эвакуация была проведена только со второго этажа больницы.

Сейчас медучреждение продолжает работу в штатном режиме.

Информация о пожаре поступила в дежурную часть экстренных служб в понедельник, 27 сентября, в 02:34. Возгорание произошло в реанимационном отделении Лискинской районной больницы на улице Сеченова.

В результате случившегося погиб один человек. По информации ЕДДС, жертвой возгорания стала женщина 1939 года рождения.

При этом из здания удалось эвакуировать 31 человека. В данный момент огонь полностью потушен.

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