Площадь пожара на складе на юго-западе Москвы достигла 3 тыс квадратных метров

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Площадь пожара на складе с изоляционными материалами в ТиНАО достигла 3 тысяч квадратных метров. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ.

Информация о пожаре поступила в 10:36. Возгорание началось по адресу улица Адмирала Корнилова, владение 18.

По словам спасателей, огонь быстро распространяется.

В настоящее время к тушению привлекли авиацию. Также произошло обрушение кровли. При этом существует угроза перехода огня на соседние строения.

Пожар тушат более 100 человек и 40 единиц техники.