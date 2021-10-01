Склад с изоляционными материалами загорелся на юго-западе Москвы

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Пожар произошел на складе в ТиНАО, где хранятся изоляционные материалы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Огонь вспыхнул в здании, расположенном по адресу улица Адмирала Корнилова, владение 18. Общая площадь склада составляет 5 тысяч квадратных метров.

"Из-под кровли наблюдается открытое горение, идет черный густой дым", – сказал собеседник агентства, добавив, что в горящем здании началось обрушение, существует угроза распространения огня на соседние строения.

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В МЧС подтвердили информацию о пожаре. В настоящее время площадь возгорания устанавливается. На месте работают пожарно-спасательные подразделения.

Ранее пожар произошел в одной из больниц Ярославля. Задымление случилось в палате терапевтического отделения. Погиб один человек. Еще двух пострадавших от задымления удалось реанимировать. По данным МЧС, причина пожара была электротехнической.