Прокуратура начала проверку по факту пожара в больнице в Ярославле

03:30
Фото: Москва 24/Никита Симонов
Прокуратура начала проверку по факту задымления в палате больницы №3 в Ярославле. Об этом сообщается на официальном сайте регионального ведомства.
По имеющейся информации, задымление случилось в одной из палат терапевтического отделения медучреждения.
"На место происшествия незамедлительно выехал прокурор Заволжского района Ярославля Виталий Нищенков", – рассказали в пресс-службе.
Там уточнили, что ситуация находится на контроле прокурора области Дмитрия Попова. В ходе проверки планируется оценить исполнение требований законодательства о безопасности жизни и здоровья граждан.
Пожар произошел в реанимационном отделении больницы в пятницу, 27 августа, в 22:09. Как сообщали в пресс-службе правительства области, из-за возгорания была отключена подача кислорода.
В результате случившегося погиб один человек. Еще двух пострадавших от задымления удалось реанимировать.
По данным МЧС, причина пожара была электротехнической.
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