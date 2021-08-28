Прокуратура начала проверку по факту пожара в больнице в Ярославле

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Прокуратура начала проверку по факту задымления в палате больницы №3 в Ярославле. Об этом сообщается на официальном сайте регионального ведомства.

По имеющейся информации, задымление случилось в одной из палат терапевтического отделения медучреждения.

"На место происшествия незамедлительно выехал прокурор Заволжского района Ярославля Виталий Нищенков", – рассказали в пресс-службе.

Там уточнили, что ситуация находится на контроле прокурора области Дмитрия Попова. В ходе проверки планируется оценить исполнение требований законодательства о безопасности жизни и здоровья граждан.

Пожар произошел в реанимационном отделении больницы в пятницу, 27 августа, в 22:09. Как сообщали в пресс-службе правительства области, из-за возгорания была отключена подача кислорода.

В результате случившегося погиб один человек. Еще двух пострадавших от задымления удалось реанимировать.

По данным МЧС, причина пожара была электротехнической.