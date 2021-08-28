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Происшествия

00:08

Власти Ярославля уточнили число погибших при пожаре в больнице

происшествия пожар регионы

Фото: телеграм-канал LIFE SHOT

Власти Ярославля опровергли гибель троих человек при пожаре в больнице города. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление заместителя губернатора Ярославской области Андрея Шабалина.

Он отметил, что в результате случившегося погиб только один человек. При этом изначально СМИ сообщали о гибели трех пациентов.

"Погибшие – один человек, умер в реанимации, не от задымления, на другом этаже", – сообщил Шабалин.

Он уточнил, что еще двух пострадавших от задымления удалось реанимировать.

В пресс-службе губернатора региона также подтвердили данные о гибели одного человека. По их информации, в данный момент за жизнь еще двух пациентов борются врачи.

В свою очередь, в пресс-службе правительства области заявили, что сообщение о задымлении в палате терапевтического отделения клинической больницы № 3 появилось в пятницу, 27 августа, в 22:09.

"Очаг задымления был расположен на 1-м этаже", – рассказали в пресс-службе.

Там уточнили, что в результате возгорания была отключена подача кислорода. В данный момент специалисты рассматривают различные версии случившегося.

Пожар произошел в реанимационном отделении больницы. По предварительной информации, в палате загорелся матрас.

По причине возгорания из больницы были эвакуированы 73 пациента и 17 человек персонала.

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