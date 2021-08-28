Власти Ярославля уточнили число погибших при пожаре в больнице

00:08
Фото: телеграм-канал LIFE SHOT
Власти Ярославля опровергли гибель троих человек при пожаре в больнице города. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление заместителя губернатора Ярославской области Андрея Шабалина.
Он отметил, что в результате случившегося погиб только один человек. При этом изначально СМИ сообщали о гибели трех пациентов.
"Погибшие – один человек, умер в реанимации, не от задымления, на другом этаже", – сообщил Шабалин.
Он уточнил, что еще двух пострадавших от задымления удалось реанимировать.
В пресс-службе губернатора региона также подтвердили данные о гибели одного человека. По их информации, в данный момент за жизнь еще двух пациентов борются врачи.
В свою очередь, в пресс-службе правительства области заявили, что сообщение о задымлении в палате терапевтического отделения клинической больницы № 3 появилось в пятницу, 27 августа, в 22:09.
"Очаг задымления был расположен на 1-м этаже", – рассказали в пресс-службе.
Там уточнили, что в результате возгорания была отключена подача кислорода. В данный момент специалисты рассматривают различные версии случившегося.
Пожар произошел в реанимационном отделении больницы. По предварительной информации, в палате загорелся матрас.
По причине возгорания из больницы были эвакуированы 73 пациента и 17 человек персонала.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: