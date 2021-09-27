Четыре человека погибли в ДТП в Дагестане

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Столкновение грузовика и двух легковых автомобилей произошло в Дагестане. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на сообщение пресс-службы регионального МВД.

Известно, что авария случилась в Дербентском районе между населенными пунктами Мамедкала и Дагестанские Огни.

В результате ДТП погибли четыре человека. Кроме того, трое пострадавших получили различные травмы.

"Одному из пострадавших потребовалась госпитализация", – уточнили в МВД.

Сейчас правоохранители устанавливают причины и обстоятельства аварии.

Ранее ДТП с участием четырех автомобилей произошло на МКАД. Авария случилась на 3-м километре внутренней стороны автодороги.

В результате произошедшего пострадали женщина и двое детей. Пострадавшие получили ссадины и ушибы.