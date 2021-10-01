На загоревшемся складе в ТиНАО обрушилась кровля

В горящем складе в ТиНАО частично обрушилась кровля. Пожару присвоен второй ранг сложности. Есть угроза перехода огня на соседние строения. На месте уже работают пожарные.

Площадь здания – 5 тысяч квадрантах метров. Сколько из них охвачено огнем пока неясно. Территориально склад находится на улице Адмирала Корнилова. Там хранятся изоляционные материалы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.