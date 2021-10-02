На улице Нижние Мневники затруднено движение из-за загоревшегося автомобиля

05:07
Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"
В столичном районе Хорошево-Мневники автомобиль наехал на препятствие и загорелся. Об этом в субботу, 2 октября, сообщает пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.
Авария произошла на улице Нижние Мневники, сейчас там затруднено движение в сторону области.
"На улице Нижние Мневники в районе дома 62А автомобиль наехал на препятствие и загорелся", – говорится в сообщении в телеграм-канале Дептранса.
На месте работают оперативные службы.
Ранее сообщалось, что на внутренней стороне МКАД недалеко от развязки с Новорязанским шоссе в аварию попали два автомобиля. После столкновения одна из легковушек загорелась.
До этого на внешней стороне Садового кольца в тоннеле под Ленинским проспектом загорелся автомобиль Audi. Из-за пожара движение перекрывали в обе стороны.
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