На улице Нижние Мневники затруднено движение из-за загоревшегося автомобиля

Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

В столичном районе Хорошево-Мневники автомобиль наехал на препятствие и загорелся. Об этом в субботу, 2 октября, сообщает пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Авария произошла на улице Нижние Мневники, сейчас там затруднено движение в сторону области.

"На улице Нижние Мневники в районе дома 62А автомобиль наехал на препятствие и загорелся", – говорится в сообщении в телеграм-канале Дептранса.

На месте работают оперативные службы.

Ранее сообщалось, что на внутренней стороне МКАД недалеко от развязки с Новорязанским шоссе в аварию попали два автомобиля. После столкновения одна из легковушек загорелась.

До этого на внешней стороне Садового кольца в тоннеле под Ленинским проспектом загорелся автомобиль Audi. Из-за пожара движение перекрывали в обе стороны.