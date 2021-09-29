Автомобиль загорелся на трассе в Москве. Огонь вспыхнул под капотом. Кадрами поделились очевидцы.

На них видно, что кузов объят пламенем, а в небо поднимаются густые клубы дыма. Из-за пожара на дороге образовался небольшой затор.