СК снова попросил суд продлить арест экс-губернатора Фургала

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Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков
Следственный комитет вновь ходатайствует в Мосгорсуде об аресте экс-губернатора Хабаровского края Сергей Фургала. Заседание назначено на 1 октября, сообщает ТАСС.
По словам одного из адвокатов экс-чиновника Михаила Карапетяна, следователь просит продлить срок содержания под стражей в отношении его подзащитного еще на два месяца.
Ранее Мосгорсуд продлил бывшему губернатору срок ареста до 7 октября 2021 года. 29 июля первый апелляционный суд общей юрисдикции признал законность продления срока. Фургал содержится в СИЗО "Лефортово" и еще не закончил знакомиться с материалами дела, которое насчитывает 74 тома.
Сергей Фургал был задержан 9 июля 2020 года по обвинению в причастности к деятельности местной преступной группировки и организации убийств в 2000-х годах. На данный момент СК РФ вменяет ему организацию убийств предпринимателей Евгения Зори и Олега Булатова, а также покушение на бизнесмена Александра Смольского. Сам Фургал вину не признает.
Басманный суд рассматривает ходатайство о продлении меры пресечения Сергею Фургалу
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