29 декабря, 12:03

Общество

Осенний призыв завершился в России

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В России завершился осенний призыв на военную службу 2025 года, сообщили в Минобороны РФ.

В ведомстве подчеркнули, что в соответствии с указом Владимира Путина для прохождения военной службы в ВС РФ и в другие войска и воинские формирования направлены 135 тысяч человек.

Помимо этого, мероприятия, связанные с призывом, впервые проводились с использованием государственной информационной системы "Единый реестр воинского учета". Он был создан при взаимодействии правительства России, Минцифры и других федеральных органов исполнительной власти и субъектов РФ. Реестр подтвердил свою эффективность – более 550 тысяч граждан получили отсрочку от призыва без личной явки в военные комиссариаты.

В Минобороны добавили, что призванные на военную службу 2025 года не направлялись для выполнения задач СВО, а также в ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области.

Ранее Путин подписал закон о призыве на военную службу в течение всего года. Он будет осуществляться ежегодно с 1 января по 31 декабря. При этом отправка граждан, призванных на военную службу, будет осуществляться дважды в год – с 1 апреля до 15 июля и с 1 октября по 31 декабря.

