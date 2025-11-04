Путин подписал закон о круглогодичном призыве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Владимир Путин подписал закон о призыве на военную службу в течение всего года, опубликован на официальном портале правовой информации.

Призыв на военную службу граждан, которые не пребывают в запасе, будет осуществляться ежегодно с 1 января по 31 декабря. При этом отправка граждан, призванных на военную службу, будет осуществляться дважды в год – с 1 апреля до 15 июля и с 1 октября по 31 декабря.

Документ также закрепляет перечень граждан, для которых предусматриваются иные сроки их отправки к местам прохождения военной службы. Помимо этого, уточняются отдельные обязанности граждан, подлежащих призыву на военную службу.

Кроме того, закон закрепляет сроки явки по повестке военного комиссариата – он не может превышать 30 дней с момента даты размещения повестки в реестре.

Ранее стало известно, что Путин подписал закон, который предусматривает возможность направления резервистов на специальные сборы для критически важных объектов только на территории своего региона.

При этом на граждан, которые заключили контракт о пребывании в мобилизационном людском резерве, в случае их направления на специальные сборы будут распространяться права, обязанности, социальные гарантии, компенсации и ответственность, предусмотренные для граждан, призванных на военные сборы или проходящих их.

