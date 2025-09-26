В ГД предложили уточнить наказание за несообщение в военкомат о переезде

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Депутаты во главе с председателем комитета Госдумы по обороне Андреем Картаполовым предложили уточнить наказание для граждан за несообщение в военкомат о переезде. Текст соответствующего законопроекта, внесенного в ГД, размещен в электронной базе нижней палаты парламента.

Корректировки предлагается добавить в статью 21.5 КоАП России "Неисполнение гражданами обязанностей по воинскому учету". Она подразумевает, что за несообщение призывником в военкомат о выезде в период призыва на срок более 3 месяцев с места жительства или пребывания предусмотрен штраф в размере 10–20 тысяч рублей.

Новый законопроект подразумевает, что из статьи будет исключено положение о том, что наказание может грозить только в период призывной кампании.

Ранее нижняя палата парламента одобрила в I чтении проект о круглогодичном призыве на срочную военную службу. В течение года россияне будут проходить медосвидетельствование, психологический отбор и заседания призывной комиссии, а фактическая отправка призывников будет осуществляться дважды в год.

Ожидается, что такие меры позволят равномерно распределить нагрузку на призывные пункты и повысить качество призыва.