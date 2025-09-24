Госдума приняла в I чтении проект о круглогодичном призыве на военную службу

Фото: ТАСС/Эрик Романенко

Госдума приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий круглогодичный призыв на срочную военную службу.

В документе указано, что в течение года будут проводиться медосвидетельствование, психологический отбор и заседания призывной комиссии. Фактическая отправка будет осуществляться два раза в год – с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря.

Также проект предлагает установить особые сроки отправки на военную службу для отдельных категорий россиян. Например, жители сельской местности, занятые в полевых работах, будут отправляться в период с 15 октября по 31 декабря, педагогические работники – с 1 мая по 15 июля, а граждане, проживающие в отдельных районах Крайнего Севера, – 1 мая по 15 июля или с 1 ноября по 31 декабря.

Новые правила позволят равномерно распределить нагрузку на призывные пункты и повысить качество призыва граждан, говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Осенняя призывная кампания, которая стартует 1 октября, будет проводиться с использованием государственной информационной системы "Единый реестр воинского учета". Она представляет собой базу данных россиян, подлежащих воинскому учету, и позволяет военным комиссариатам содержать сведения о гражданах в актуальном состоянии.

Замначальника главного организационно-мобилизационного управления ВС России Владимир Цимлянский отметил, что срок военной службы не изменился и составит 12 месяцев. Отправки призывников со сборных пунктов запланированы с 15 октября.